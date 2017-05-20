США намерены продать Саудовской Аравии противоракетные системы THAAD

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США намерены продать Саудовской Аравии системы заатмосферного перехвата THAAD и противоракетные комплексы Patriot, сообщил в субботу госдепартамент.

США и Саудовская Аравия подписали в субботу пакет документов о продаже американского оружия на 110 миллиардов долларов, дальнейшие сделки в течение десятилетия могут довести эту сумму до 350 миллиардов долларов. Госдепартамент распространил релиз, в котором в общих чертах описал планирующиеся сделки.

"Такие системы, как Patriot и THAAD, помогут Саудовской Аравии защищать себя и регион от ракетных и воздушных атак", — говорится в документе.

Кроме того, в списке продаж аэростаты, танки, артиллерия, противоминометные радары, бронемашины пехоты, вертолеты. В военно-морской сфере продажи включают корабли, вертолеты, патрульные катера и системы вооружения для них.

Кроме того, США помогут модернизации ВВС королевства, поставляя транспортные и разведывательные самолеты, легкие штурмовики, а также системы наведения.

Наконец, США поставят Саудовской Аравии оборудование и услуги для оперативно-тактического руководства.