Премьер Франции официально подал в отставку с должности мэра Гавра

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп официально подал в отставку с поста мэра города Гавр, пишет газета Parisien.

"Я покидаю свой пост без сомнений, но с горечью в сердце. Я оставляю свой пост, но не свой город, это моя тихая гавань!" — приводит газета слова Филиппа. По его словам, он принял это решение, чтобы полностью посвятить себя работе на постоянной основе на должности премьера.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа. Филипп родился в 1970 году. Он является адвокатом в области публичного права. Среди других мест работы в послужном списке Филиппа служба в Государственном совете Франции и участие в создании партии UMP, ныне носящей название "Республиканцы".