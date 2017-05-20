В Индии в ДТП с автобусом не менее четырех человек погибли, 15 пострадали

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 15 получили травмы в результате ДТП с автобусом в Индии, сообщает издание Indian Express.

Инцидент произошел в городе Банда в южной части штата Уттар-Прадеш. Предположительно, водитель автобуса потерял управление после того, как на транспортное средство упал провод линии электропередач. Затем автобус врезался в столб и загорелся.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы. Проводится расследование причин аварии.