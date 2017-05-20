Стена или река: в соцсетях ломают голову над новой оптической иллюзией

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В интернете набирает популярность оптическая иллюзия, опубликованная на странице приложения Jodel в немецком сегменте социальной сети Facebook.

We are so confused 😵 Is this a river or a wall? pic.twitter.com/OdCIHtaySN — Jodel (@jodelapp) 19 мая 2017 г.

"Это стена или река? Мы никак не можем прийти к согласию. Чем дольше размышляешь, тем больше сомневаешься. А что думаете вы?" — спрашивают у пользователей администраторы паблика.

За несколько дней запись набрала более тысячи комментариев. Некоторые подписчики старались определить точную локацию фотоснимка на основании геотега (город Мербуш в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия). Другие обращали внимание на текстуры объекта, расположенного на заднем плане, и рассуждали об отражающих свойствах поверхности. Прийти к общей точке зрения участникам спора не удалось.

"Есть хоть какой-то ответ? Тот, кто сделал этот снимок, должен дать разъяснения. Я хочу начать спать спокойно", — прокомментировала запись пользователь Марлен Кубичек.

Ведущие немецкие СМИ также подключились к обсуждению оптической иллюзии. Так, журналисты газеты Die Welt связались с модераторами страницы Jodel и попросили внести ясность в неутихающий спор. Те, в свою очередь, заявили, что им неизвестно, где конкретно был сделан кадр и что именно на нем запечатлено.