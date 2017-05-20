GE заключила с Саудовской Аравией сделку на $15 млрд, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 20 мая — РИА Новости. Американская компания General Electric (GE) заключила с Саудовской Аравией сделку на 15 миллиардов долларов во время визита президента США Дональда Трампа, который прибыл в королевство в субботу, сообщила саудовская электронная газета Аджиль.

По ее информации, подписание контракта состоялось в рамках решения саудовского Генерального управления по инвестициям о выдаче разрешения на работу в королевстве 19 американским компаниям, способным принести добавленную стоимость саудовской экономике, в том числе, компаниям, работающим в банковской сфере, в области связи, электронных технологий, в логистике, строительстве, фармацевтике.

Как ожидается, во время визита Трампа в Эр-Рияд стороны подпишут договоры о сотрудничестве в нефтяной области на 22 миллиарда долларов. Саудовская Аравия является самым крупным поставщиком сырой нефти в США и Канаду с объемом поставок 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки.

Кроме того, ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в инвестиционной области, согласно которым королевство вложит 40 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры в США.

Объем торгового оборота между двумя странами по итогам прошлого года составил около 142 миллиардов риалов (более 40 миллиардов долларов). США занимают первое место среди стран-экспортеров в Саудовскую Аравию.