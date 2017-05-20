Трампу в Саудовской Аравии вручили орден короля Абдель Азиза

ДУБАЙ, 20 мая — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа высшей наградой королевства — орденом короля Абдель Азиза, передает арабский телеканал "Аль-Арабия".

Награждение состоялось сразу по прибытии Трампа в сопровождении американской делегации в резиденцию короля.

В субботу президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, ставшей первой страной его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства.

В Эр-Рияде Трамп проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а в воскресенье примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, в котором примут участие около полусотни представителей руководства этих стран.