ООН: во время столкновений в ЦАР погибли более 20 человек, 36 пострадали

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Не менее 22 человек погибли, еще 36 пострадали в Центральноафриканской республике (ЦАР) в ходе столкновений христианской и бывшей исламистской группировок, говорится в заявлении миссии ООН в стране (MINUSCA).

По информации агентства, столкновения между членами христианской группировки "Анти-Балака" и вооруженным формированием, ранее входившим в состав исламистской группировки "Селека", произошли в городе Бриа. Среди погибших — 17 мирных жителей.

"Столкновения между вооруженными группировками в Бриа и в других местах в восточной ЦАР должны прекратиться", — отметила заместитель спецпредставителя генсека MINUSCA Дайан Корнер (Diane Corner) в заявлении.

Ситуация в ЦАР, где уже более двух с половиной лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, обострилась после свержения президента Фрасуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".