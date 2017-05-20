В Берлине завершились переговоры Порошенко и Меркель

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые длились более двух с половиной часов, сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Завершились переговоры двух лидеров — президента Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов", — написал посол в Twitter.

Завершилися переговори двох лідерів — Президента.@poroshenko та Канцлера Ангели Меркель, які тривали понад дві з половиною години pic.twitter.com/BpQi3SLnHe — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 мая 2017 г.

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Другие подробности пока не приводятся.

Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись переговоры с Меркель на правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.