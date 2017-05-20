Продажи оружия США Саудовской Аравии могут достичь $350 млрд за 10 лет

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Продажи американского оружия Саудовской Аравии могут достичь 350 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие, сообщила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, на церемонии в Эр-Рияде в ходе визита президента Дональда Трампа подписан пакет документов. Он включает совместное заявление о сотрудничестве и девять контрактов и оферт. Сумма продаж американского оружия и военных услуг Эр-Рияду составит 110 миллиардов долларов.

Как отметила Сандерс, не приводя подробностей, за ближайшие 10 лет Эр-Рияд может купить оружие на 350 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и КНР.