Батальон НАТО в Латвии будет включать свыше тысячи военных из шести стран

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото

Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии. Архивное фото

РИГА, 20 мая – РИА Новости. Международный батальон НАТО, который разместится в Латвии с июня, будет состоять из 1138 военных из шести стран: Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, сообщается на информационном портале Минобороны республики sargs.lv.

На саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля 2016 года было принято решение разместить на восточном фланге Североатлантического альянса — в Польше и странах Балтии — четыре сводных батальона. Также было решено, что подразделение альянса в Латвии возглавит Канада.

По данным латвийского Минобороны, вооруженные силы Канады направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведывательный взвод.

Второй по численности будет группа из Испании: 300 военнослужащих из механизированной пехотной роты. Также Испания направит в Латвию бронемашины, танки, военных инженеров и элементы поддержки.

Из Италии прибудет рота в составе 160 пехотинцев и бронемашины. Польша в Латвию направит танковую роту с элементами поддержки в составе 160 военнослужащих. Словения направит 50 солдат, а Албания — 18 саперов.

В начале мая в Латвию уже была доставлена первая военная техника и экипировка из Канады для батальона НАТО.