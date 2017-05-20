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В мире

Националисты устроили автопробег к дому Порошенко

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (299)
15:4820.05.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Националисты отправились с автопробегом к дому президента Украины Петра Порошенко под Киевом с требованием амнистии для ветеранов военной операции в Донбассе, сообщает в субботу украинское информагентство "УНН". В то же время сам украинский президент в субботу находится в Германии на переговорах с канцлером Ангелой Меркель по Донбассу.

"Колонна из около сотни автомобилей двинулась с Контрактовой площади в Киеве к имению президента Украины Петра Порошенко в Козине. Полиция перекрывает движение на перекрестках, для того, чтобы колонна могла проехать, не создавая значительных помех", — сообщает агентство.

По данным агентства, присутствующие участники автопробега заявили, что это мирная акция, но, если полиция будет препятствовать движению — будут сопротивляться. Позже агентство сообщило, что активисты уже прибыли к дому Порошенко и проводят там митинг, на месте усилена охрана.

На сайте украинской партии "Национальный корпус", которая является одним из организаторов акции, сообщается, что в автопробеге к президенту в субботу принимают участие автомобили активистов "Национального корпуса", запрещенного в РФ "Правого сектора"*, общественного движения "С14" и националистической партии "Свобода". Партия указывает, что автопробег проходит под лозунгом "Порошенко, подпиши амнистию", участники пробега намерены озвучить свои требования об амнистии ветеранов военной операции в Донбассе.

На странице "Национального корпуса" в Facebook позже появилось сообщение, где участники автопробега поясняют свои требования. В частности, указано, что активисты требуют от президента подписать принятый еще в конце прошлого года закон о проведении на Украине амнистии в 2016 году, которая распространяется и на участников военной операции в Донбассе. Активисты отмечают, что этот закон до сих пор так и не был подписан главой государства, поэтому требуют от Порошенко его подписания.

22 декабря минувшего года Верховная рада приняла закон о проведении на Украине амнистии в 2016 году, которая распространяется и на участников военной операции в Донбассе; при этом вопрос амнистии для ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР должен быть рассмотрен в отдельном порядке. Документом устанавливаются критерии и определяется круг лиц, к которым может быть применена амнистия, а также ограничения по ее применению.

Законом также определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Это, в первую очередь лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, которые совершили преступление, используя служебное положение (коррупционные преступления).

Однако данный документ так и не был реализован, поскольку не подписан президентом.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Миколо Стецьковиченько
С почином однако можно поздравить ребят, а следующий шаг это когда они начнут выяснять сколько у Порошенко золотых унитазов и батонов?
15:52
20.05.2017
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