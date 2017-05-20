На учениях НАТО в Эстонии бронетранспортер вылетел в кювет

ТАЛЛИН, 20 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Очередное, третье за неделю ДТП произошло на учениях НАТО "Весенний шторм" в Эстонии, бронетранспортер вылетел в кювет, пострадали два человека, сообщила в субботу Идаская префектура полиции.

"Авария произошла в пятницу вечером около деревни Соонурме уезда Ида-Вирумаа на северо-востоке Эстонии. Бронетранспортер вылетел в кювет, пострадали два человека, 35-летнего водителя и находившегося в бронемашине 33-летнего мужчину доставили в больницу Раквере",- говорится в сообщении.

Это уже третье ДТП на учениях "Весенний шторм". Ранее в пятницу военная машина при езде задним ходом врезалась в гражданский автомобиль, люди в результате инцидента не пострадали. В среду автомобиль Сил обороны Эстонии задел установленной на кабине машины радиоантенной высоковольтные провода и загорелся, пострадали трое военнослужащих, один из них серьезно. Во вторник также произошло ДТП не связанное с учениями "Весенний шторм", военный грузовой автомобиль под Таллином наехал на резервиста, который был доставлен в больницу.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 по 26 мая. Кроме эстонских военных, в учениях принимают участие около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 14 стран.