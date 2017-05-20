Порошенко назвал темы встречи с Меркель

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине обсудить пути активизации выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Мы должны все-таки решительно действовать дальше для того, чтобы вернуть минский процесс в конструктивное русло. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не видим никакой альтернативы минским договоренностям и настаиваем на их полном выполнении", — добавил Порошенко.
По его мнению, очень важно, что встреча с Меркель проходит накануне саммита стран "большой семерки" в Италии. "И мы очень рассчитываем, что сицилийская встреча продемонстрирует единство цивилизованного мира в поддержке Украины", — заметил Порошенко.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.
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