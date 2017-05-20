Порошенко назвал темы встречи с Меркель

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине обсудить пути активизации выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Значительная часть сегодняшних переговоров с госпожой канцлером будет посвящена повышению эффективности имплементации, в том числе Российской Федерацией, минских соглашений. Что нам нужно сделать для того, чтобы на восток Украины, наконец, пришел мир, чтобы были выполнены требования касательно режима прекращения огня, отвода тяжелой техники и артиллерии, освобождения украинских заложников и имплементации всего комплекса по безопасности, который предусмотрен минскими соглашениями, как условие для политического процесса", — сказал Порошенко в ходе брифинга перед встречей с Меркель в субботу.

"Мы должны все-таки решительно действовать дальше для того, чтобы вернуть минский процесс в конструктивное русло. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не видим никакой альтернативы минским договоренностям и настаиваем на их полном выполнении", — добавил Порошенко.

По его мнению, очень важно, что встреча с Меркель проходит накануне саммита стран "большой семерки" в Италии. "И мы очень рассчитываем, что сицилийская встреча продемонстрирует единство цивилизованного мира в поддержке Украины", — заметил Порошенко.

Порошенко также сообщил, что планирует обсудить с Меркель вопрос проведения реформ на Украине.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

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