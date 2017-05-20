В Госдуме прокомментировали победу Роухани на выборах

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа действующего президента Ирана Хасана Роухани на президентских выборах в стране будет способствовать продолжению стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в тандеме с РФ, считает депутат Госдумы, входящий в группу дружбы с Ираном, Руслан Бальбек.

Ранее глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли после подсчета 100% голосов сообщил, что Роухани переизбран президентом Ирана на второй срок, набрав 57% голосов.

"Победа Роухани на выборах в Иране будет означать продолжение стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а, значит, по-прежнему Россия и Иран в тандеме будут выступать в роли миротворцев", — заявил Бальбек РИА Новости.

По словам депутата, что бы ни заявляли в Белом доме и Пентагоне, "решить сирийский кризис способна лишь Россия в тесной сцепке с Ираном и легитимным сирийский правительством".