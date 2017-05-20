В Мелитополе неизвестные подожгли здание горсовета

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Неизвестные ночью подожгли здание Мелитопольского горсовета в Запорожской области, бросив бутылки с горючей смесью, сообщает пресс-служба полиции в Запорожской области.
По данным полиции, в результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери.
Сообщается, что на место происшествия срочно прибыл глава запорожской милиции Олег Золотоноша и следственно-оперативная группа. По факту начато уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога". Санкция статьи предусматривает до 19 лет лишения свободы.
Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, лиц поджигателей и их задержание.