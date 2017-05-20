Косачев назвал победу Роухани хорошим знаком и для Ирана, и для всего мира

12:2820.05.2017
(обновлено: 12:29 20.05.2017)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа на выборах действующего президента Ирана Хасана Роухани — хороший знак и для страны, и для внешнего мира; он умеет договариваться и нацелен на это, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Судя по всему, действующий президент Ирана Хасан Роухани победил на выборах и переизбран на высший пост в государстве. Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира", — сказал сенатор.
По его мнению, народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий. "При этом, похоже, нынешний результат даже выше того, который Рухани получил в 2013 году", — уточнил Косачев.
Президент получает карт-бланш и во внешней политике, подчеркнул парламентарий. "Ведь именно при нем в 2015 году было достигнуто соглашение с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе. Именно при нем родился астанинский формат взаимодействия России, Ирана и Турции по сирийской проблематике", — отметил законодатель.
По словам Косачева, Роухани умеет договариваться и, что не менее важно, нацелен на это. "Это позитивный сигнал для всего нестабильного региона, и, на мой взгляд, для России: у нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше", — заключил он.
Как заявил глава штаба по проведению выборов при МВД Ирана Али Асгар Ахмади, действующий президент Ирана Хасан Роухани, баллотирующийся на второй срок, лидирует на выборах, набирая около 22,8 миллиона голосов после обработки 38,9 миллиона бюллетеней.
© AP Photo / Vahid SalemiВ Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
В Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
© AP Photo / Ebrahim NorooziПравом голоса обладают около 56 миллионов человек.
Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
© REUTERS / TIMAКандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Кандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Женщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.
© AP Photo / Ebrahim NorooziЕсли ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Если ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.
© REUTERS / Leader.irИранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
© AP Photo / Vahid SalemiПо словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
© REUTERS / TIMAОн добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Он добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Из-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.
© AFP 2017 / Behrouz MehriНа выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
На выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
© AP Photo / Vahid SalemiЛюди на избирательном участке в Тегеране.
Люди на избирательном участке в Тегеране.
© AFP 2017 / Behrouz MehriВ случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.
В случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.