Косачев назвал победу Роухани хорошим знаком и для Ирана, и для всего мира

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Победа на выборах действующего президента Ирана Хасана Роухани — хороший знак и для страны, и для внешнего мира; он умеет договариваться и нацелен на это, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Судя по всему, действующий президент Ирана Хасан Роухани победил на выборах и переизбран на высший пост в государстве. Считаю, что это хороший знак и для страны, и для внешнего мира", — сказал сенатор.

По его мнению, народ поддержал курс нынешнего лидера, и это курс достаточно умеренно-либеральный с учетом иранских реалий. "При этом, похоже, нынешний результат даже выше того, который Рухани получил в 2013 году", — уточнил Косачев.

Президент получает карт-бланш и во внешней политике, подчеркнул парламентарий. "Ведь именно при нем в 2015 году было достигнуто соглашение с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе. Именно при нем родился астанинский формат взаимодействия России, Ирана и Турции по сирийской проблематике", — отметил законодатель.

По словам Косачева, Роухани умеет договариваться и, что не менее важно, нацелен на это. "Это позитивный сигнал для всего нестабильного региона, и, на мой взгляд, для России: у нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше", — заключил он.

Как заявил глава штаба по проведению выборов при МВД Ирана Али Асгар Ахмади, действующий президент Ирана Хасан Роухани, баллотирующийся на второй срок, лидирует на выборах, набирая около 22,8 миллиона голосов после обработки 38,9 миллиона бюллетеней.