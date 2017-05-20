В Индии около 170 человек погибли от жары с начала апреля, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая — РИА Новости. По меньшей мере 167 человек погибли от жары в индийском штате Телангана, начиная с 1 апреля, сообщает в субботу издание Deccan Chronicle.
При этом само агентство пока не квалифицировало эти смерти как наступившие вследствие жары — это произойдет на основе докладов специально сформированных в местных техсилах (единица административного деления в рамках округах) комиссий, которые состоят из главы техсила, представителя полиции и врача. Эта процедура необходима, чтобы местные власти могли получить финансирование от властей штата на борьбу со стихией.
В последние несколько дней в Телангане столбик термометра не опускается ниже 40 градусов по Цельсию. При этом в некоторых частях штата температура достигает отметки 47 градусов. Экстремальная жара будет сохраняться в штате еще несколько дней.
В своем мартовском докладе метеорологический департамент Индии признал 2016 год самым жарким для страны за всю историю метеонаблюдений, ведущихся на регулярной основе с 1901 года, и спрогнозировал температуры выше нормы в предстоящие месяцы.