В Индии около 170 человек погибли от жары с начала апреля, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая — РИА Новости. По меньшей мере 167 человек погибли от жары в индийском штате Телангана, начиная с 1 апреля, сообщает в субботу издание Deccan Chronicle.

Такие данные поступили от окружных властей в Агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации Теланганы.

При этом само агентство пока не квалифицировало эти смерти как наступившие вследствие жары — это произойдет на основе докладов специально сформированных в местных техсилах (единица административного деления в рамках округах) комиссий, которые состоят из главы техсила, представителя полиции и врача. Эта процедура необходима, чтобы местные власти могли получить финансирование от властей штата на борьбу со стихией.

В последние несколько дней в Телангане столбик термометра не опускается ниже 40 градусов по Цельсию. При этом в некоторых частях штата температура достигает отметки 47 градусов. Экстремальная жара будет сохраняться в штате еще несколько дней.

Как сообщалось в январе, в 2016 году около 700 человек погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в марте-мае. Большинство жертв жары пришлось на два штата — Телангана и Андхра-Прадеш. Однако многократно большее число смертей было зафиксировано в 2015 году — тогда погибли более 2,3 тысячи человек, в том числе порядка 600 в Телангане.

В своем мартовском докладе метеорологический департамент Индии признал 2016 год самым жарким для страны за всю историю метеонаблюдений, ведущихся на регулярной основе с 1901 года, и спрогнозировал температуры выше нормы в предстоящие месяцы.