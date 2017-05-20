В сети появились видео нападения толпы на россиянина в Канкуне

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В мексиканском городе Канкуне разъяренная толпа напала на дом россиянина Алексея Макеева, известного своими видеороликами с оскорблениями в адрес жителей Мексики.

В одном из видео с места происшествия видно, как вооруженные мужчины атакуют дом россиянина, внутри через разбитое окно можно разглядеть и его самого. После этого мужчина пытается сбежать через второй этаж и выбирается на крышу.

По данным местных СМИ, в нападении принимали участие более сотни человек.

Как сообщил РИА Новости Александр Толмачев, другой проживающий в Канкуне россиянин, Макеев доставлен в больницу.

Кроме того, по его словам, Макеев убил одного из напавших на него мексиканцев.

Несколько лет назад Макеев попадал в сводки российских новостей после того, как нападал на детей и пенсионеров и снимал это на видео. Сообщалось также, что он психически нездоров. Судя по его страницам в соцсетях, сейчас он работает в Канкуне инструктором по дайвингу.