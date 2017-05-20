Ведущий CNN грубо ответил аналитику, защищающему Трампа

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ведущий CNN Андерсон Купер в прямом эфире резко высказался в адрес политического комментатора Джеффри Лорда, выступившего в защиту Дональда Трампа.

Речь в программе шла о том, что Трамп во время встречи с официальными представителями России назвал уволенного им директора ФБР Джеймса Коми "чокнутым". Лорд заявил, что президент США может говорить что хочет.

"Мне все равно, что он сказал русским. В смысле, он ведь президент Соединенных Штатов", — заявил политический комментатор, попытавшись объяснить, что это касается не только Трампа, но и любого другого президента страны.

Купер перебил его, заявив следующее: "Если бы он сходил по-большому себе на стол, вы бы тоже его защищали".

"If he took a dump on his desk you would defend it." 💩@andersoncooper what? 😲 pic.twitter.com/nD8ZfZKtVN — Salvador Hernandez (@SalHernandez) May 20, 2017

​Лорд в ответ на этот комментарий рассмеялся.

Позже Купер заявил, что "искренне сожалеет" по поводу своей необдуманной ремарки и признал, что с его стороны это было непрофессионально.

I regret the crude sentence i spoke earlier tonight and followed it up by apologizing on air. It was unprofessional. I am genuinely sorry. — Anderson Cooper (@andersoncooper) May 20, 2017

​Ведущий CNN — не единственный американский журналист, резко высказывающийся в адрес Трампа. В начале мая ведущий вечернего шоу на CBS Джон Кольбер, недовольный тем, как американский президент общался с его коллегой во время интервью, выступил с рядом оскорблений в адрес Трампа.

После этого многие пользователи соцсетей стали призывать руководство канала уволить Кольбера, а Федеральная комиссия по связи пообещала провести расследование инцидента.