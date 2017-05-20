Глава Каталонии ответил на призыв правительства Испании обсудить референдум

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава правительства Каталонии (Женералитета) Карлес Пучдемон отверг приглашение правительства Испании обсудить его предложение о референдуме о независимости региона, сообщает издание Vanguardia.

Ранее сообщалось, что правительство Испании призвало Пучдемона обсудить предложение относительно референдума о независимости региона в парламенте страны. Заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что обсудить предложение Пучдемона необходимо, так как этот вопрос затрагивает национальный суверенитет.

По данным издания, Пучдемон заявил, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению. В случае согласия по этому вопросу его можно передать на рассмотрение двух парламентов. По мнению Пучдемона, приглашение де Сантамарии показывает, что правительство Испании признает возможность проведения референдума.

Ранее стало известно, что в понедельник на следующей неделе Пучдемон в офисе мэрии Мадрида озвучит дату референдума о независимости Каталонии от Испании. Предполагается, что референдум состоится 1 октября.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.

Предполагается, что летом власти Каталонии примут так называемый закон "Законодательного перехода", который призван заменить испанское законодательство новым каталонским.