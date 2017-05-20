Глава Каталонии ответил на призыв правительства Испании обсудить референдум

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава правительства Каталонии (Женералитета) Карлес Пучдемон отверг приглашение правительства Испании обсудить его предложение о референдуме о независимости региона, сообщает издание Vanguardia.
По данным издания, Пучдемон заявил, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению. В случае согласия по этому вопросу его можно передать на рассмотрение двух парламентов. По мнению Пучдемона, приглашение де Сантамарии показывает, что правительство Испании признает возможность проведения референдума.
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.
Предполагается, что летом власти Каталонии примут так называемый закон "Законодательного перехода", который призван заменить испанское законодательство новым каталонским.