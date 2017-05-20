Премьер Белоруссии пообещал показать на выставке Milex потенциал ВПК страны

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Белоруссия создаст для зарубежных гостей выставки вооружения и военной техники Milex-2017 максимальные условия для ознакомления с возможностями республики в области создания продукции военного и двойного назначения, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Восьмая международная выставка вооружения и военной техники Milex проходит в Минске 20-22 мая.

"Мы постараемся создать для наших традиционных и потенциальных партнеров самые благоприятные условия для детального ознакомления с возможностями Белоруссии в сфере высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения", — сказал Кобяков во время церемонии открытия выставки в Минске.

Он заявил, что "сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс, в котором работают опытные инженеры и высококвалифицированные специалисты, создает современные и во многом уникальные образцы вооружения, военной и специальной техники". Премьер подчеркнул, что в этом смогут убедиться посетители выставки, осмотрев экспозицию.

По словам Кобякова, Белоруссия демонстрирует новейшее мобильное бронированное транспортное средство "Кайман". Среди перспективных образцов продукции он также назвал модернизированную боевую машину из состава зенитно-ракетного комплекса "Оса".

Премьер также заявил, что рассчитывает, что форум поспособствует открытию новых перспектив для наращивания интеграционных связей.

Как заявил Кобяков, в текущем году в выставке Milex принимают участие делегации высокого уровня, эксперты, специалисты в области вооружения, представители научных кругов более 30 государств, самые представительные – из России и Китая.