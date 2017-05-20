Премьер Белоруссии пообещал показать на выставке Milex потенциал ВПК страны

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Белоруссия создаст для зарубежных гостей выставки вооружения и военной техники Milex-2017 максимальные условия для ознакомления с возможностями республики в области создания продукции военного и двойного назначения, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков.
"Мы постараемся создать для наших традиционных и потенциальных партнеров самые благоприятные условия для детального ознакомления с возможностями Белоруссии в сфере высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения", — сказал Кобяков во время церемонии открытия выставки в Минске.
Он заявил, что "сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс, в котором работают опытные инженеры и высококвалифицированные специалисты, создает современные и во многом уникальные образцы вооружения, военной и специальной техники". Премьер подчеркнул, что в этом смогут убедиться посетители выставки, осмотрев экспозицию.
Премьер также заявил, что рассчитывает, что форум поспособствует открытию новых перспектив для наращивания интеграционных связей.
Как заявил Кобяков, в текущем году в выставке Milex принимают участие делегации высокого уровня, эксперты, специалисты в области вооружения, представители научных кругов более 30 государств, самые представительные – из России и Китая.