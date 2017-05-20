Трамп прибыл с первым визитом в Саудовскую Аравию

ДУБАЙ, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, ставшей первой страной, которую он посетил в рамках дебютного зарубежного турне в качестве главы государства, сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия".

В Эр-Рияде Трамп проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а в воскресенье примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, в котором примут участие около полусотни представителей руководства этих стран.

Как ожидается, главными темами переговоров Трампа с саудовским руководством станут борьба с терроризмом и политика Ирана на Ближнем Востоке, также ожидается подписание крупных контрактов, в том числе по закупке американских вооружений.

Во время визита Трампа власти королевства проведут форум по борьбе с терроризмом с участием около 200 ученых и богословов со всего мира.

Трамп в мае посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан и Италию, а также саммит НАТО в Брюсселе и саммит "большой семерки" на Сицилии. Как сообщил ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, в ходе визита в Саудовскую Аравию Трамп встретится с лидерами более чем 50 мусульманских стран.