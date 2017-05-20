В Индии сильный оползень заблокировал на дороге почти 14 тысяч паломников

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Порядка 14 тысяч паломников застряли в индийском округе Чамоли на севере страны из-за сильного оползня, пишет газета Times of India.

По данным издания, оползень сошел в пятницу днем в девяти километрах от города Джошимат рядом с одним из мест паломничества. Он заблокировал автомагистраль, соединяющую города Ришикеш и Бадринатх. Около 60 метров дороги были повреждены. Данных о пострадавших паломниках не поступало.

По словам начальника полиции округа Чамоли Трипти Бхатта (Tripti Bhatt), более 2,5 тысячи паломников были заблокированы в трех населенных пунктах округа. Еще около 11 тысяч паломников находились в городе Бадринатх.

Ожидается, что движение будет восстановлено к вечеру субботы.