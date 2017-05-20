СМИ: Байден заявил, что никогда не считал Клинтон хорошим кандидатом

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал Хиллари Клинтон, выступая на конференции SALT в Лас-Вегасе. Об этом сообщает CNN.

"Я никогда не считал ее хорошим кандидатом. Я считал себя хорошим кандидатом", — заявил Байден, тут же добавив, что она была бы "действительно хорошим президентом".

По словам Байдена, он "мог бы" принять участие в президентских выборах 2020 года, но, "вероятно", не станет.

Ранее бывший вице-президент уже заявлял, что мог бы выиграть праймериз от Демократической партии во время предвыборной гонки в прошлом году, но не стад баллотироваться из-за болезни своего сына Бо, впоследствии умершем от рака.

Газета The Washington Post отмечает, что комментарии Байдена не понравятся сторонникам Клинтон, которым уже пришлось выслушивать нечто подобное от сенатора-демократа Бенни Сандерса, проигравшего ей праймериз.

"Дело не в том, что Дональд Трамп выиграл эти выборы, а в том, что Демократическая партия их проиграла", — заявил он в марте на митинге в Бостоне.