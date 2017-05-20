Россиянина, раненного при нападении толпы в Мексике, доставили в госпиталь

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россиянин Алексей Макеев, раненный в результате попытки линчевания толпой в мексиканском Канкуне, доставлен в госпиталь, сообщил РИА Новости проживающий в Канкуне гражданин России Александр Толмачев.
"Макеев выжил, сейчас он доставлен в Hospital General", — сообщил Толмачев. При этом собеседник агентства сказал, что раненный Макеевым мексиканец, по имеющейся информации, скончался. "Его звали Карлос Эдуардо", — отметил Толмачев. Ранее сообщалось, что Макеев нанес ему огнестрельные ранения, однако затем местные СМИ сообщили, что удары были нанесены ножом.
По словам консула Болбота, Алексей Макеев – весьма известный персонаж, причем в России о нем снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров. "Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине и что его принудительно лечили", — сказал консул.