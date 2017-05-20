СМИ: Роухани лидирует на президентских выборах в Иране

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на президентских выборах после подсчета 37 миллионов голосов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник.
"Все закончилось, Роухани победил", — цитирует агентство слова своего источника. Он также добавил, что осталось подсчитать порядка 4 миллионов голосов.
Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
В выборах участвовали четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.