Экс-президент Роуссефф считает прямые выборы выходом из кризиса в Бразилии

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, отправленная в отставку в результате импичмента год назад, считает, что только прямые выборы могут вывести страну из нынешнего кризиса.

"Единственное решение кризиса сейчас – это прямые выборы", — написала Роуссефф на своем сайте в интернете

Верховный суд Бразилии ранее одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку.

"У демократии есть ясное правило – власть исходит от народа и осуществляется от его имени, никакие непрямые выборы не смогут вывести страну из той пропасти, в которую она падает", — считает Роуссефф.

Согласно законодательству Бразилии в случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.