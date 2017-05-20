Гондурас отозвал из Венесуэлы своего поверенного в делах на фоне протестов

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Власти Гондураса в пятницу отозвали из Венесуэлы поверенного в делах в этой стране Фернандо Суареса Лово, говорится в сообщении гондурасского МИД.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества доводит до сведения страны и мира, что правительство вызвало для консультаций поверенного в делах Фернандо Суареса Лово", – говорится в сообщении.

Ранее Гондурас в числе других стран Латинской Америки выражал обеспокоенность в связи с применением насилия в отношении демонстрантов в Венесуэле. Массовые протесты идут там с начала апреля, они уже унесли жизни более чем 45 человек.

МИД Гондураса подчеркивает, что поверенный отозван для получения наиболее точной и быстрой информации о происходящем в южноамериканской стране.