СМИ: администрация Трампа ищет пути отставки Мюллера

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные варианты применения этических норм, чтобы помешать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "вмешательстве РФ" в президентские выборы в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, сразу после назначения Мюллера в Белом Доме начали изучать Свод федеральных нормативных актов, чтобы найти способы помешать расследованию. Согласно американскому законодательству, юристы, поступившие на госслужбу, в течение двух лет не имеют права заниматься делами, в которых фигурируют их бывшие клиенты.

Бывшая фирма Мюллера WilmerHale, как сообщается, представляет интересы зятя президента США Джерада Кушнера, который, в свою очередь встречался с представителями российского банка и экс-советником Трампа Полом Манафортом. Однако американский минюст может не принять данный аргумент, так как Мюллер напрямую не представлял Кушнера и Манафорта.

В случае, если министерство юстиции примет аргумент Белого Дома, спецпрокурор будет отстранен от ведения расследования.

Министерство юстиции США ранее назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".