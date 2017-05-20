ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Каллисту Гингрич на пост посла в Ватикане, сообщила пресс-служба Белого дома.
Каллиста Гингрич, урожденная Бисек, вышла замуж за Ньюта Гингрича в 2000 году после шестилетнего романа, на протяжении которого Гингрич был женат на другой женщине. Каллиста Гингрич обратила своего мужа в католичество и добилась аннулирования церковью его предыдущего брака.
Трамп отправился в пятницу в свое первое международное турне, в ходе которого посетит Ватикан.