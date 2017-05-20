ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выдвинул Каллисту Гингрич на пост посла в Ватикане, сообщила пресс-служба Белого дома.

Каллиста Гингрич является супругой экс-спикера палаты представителей Ньюта Гингрича, который баллотировался в президенты в 2012 году. Она возглавляет консалтинговую компанию и является автором детских книг, а кроме того, много лет поет в церковном хоре.

Каллиста Гингрич, урожденная Бисек, вышла замуж за Ньюта Гингрича в 2000 году после шестилетнего романа, на протяжении которого Гингрич был женат на другой женщине. Каллиста Гингрич обратила своего мужа в католичество и добилась аннулирования церковью его предыдущего брака.

Трамп отправился в пятницу в свое первое международное турне, в ходе которого посетит Ватикан.