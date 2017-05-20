Генпрокурор Венесуэлы выступила против созыва учредительного собрания

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас выступила против созыва национального учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил о созыве учредительного собрания и подписал соответствующий указ. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

"Для решения бесспорного и беспрецедентного кризиса, который переживает страна, проводить трансформацию государства, которая могла бы предполагать новую конституцию, не является обязательным и относящимся к делу", — говорится в опубликованном в пятницу письме Ортеги Диас на имя министра образования Элиаса Хауа, который возглавил комиссию по организации учредительного собрания.

Она мотивировала свой отказ принять участие в заседании по подготовке проведения собрания намерением властей провести непрямые выборы членов этого собрания и заявила, что решение о созыве этого органа может лишь ускорить развитие кризиса в стране и не будет способствовать национальному примирению. Ранее венесуэльская оппозиция также отказалась участвовать в работе учредительного собрания.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.