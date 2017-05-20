В США два истребителя сопровождали полет лайнера после инцидента на борту

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Два американских истребителя F-22 сопровождали полет гражданского судна American Airlines после того, как мужчина попытался прорваться в кабину пилотов, сообщает портал Hawaii News Now.
После произошедшего тихоокеанское командование ВС США приняло решение о запуске двух истребителей с аэродрома на Гавайях для сопровождения лайнера около 11.35 по местному времени (00.35 мск). Самолет вылетел из Лос-Анджелеса в 21.35 мск.
Passengers subdue Turkish man on American Airlines flight https://t.co/0ZNZT8UtLZ pic.twitter.com/3m7sL0GARX— Comedy Trends NYC (@ComedyTrendsNYC) 19 мая 2017 г.
Министерство внутренней безопасности США (МВБ), в свою очередь, сообщило о задержании нарушителя. "Самолет уже приземлился, лицо, нарушившее безопасность во время рейса, было задержано", — говорится в заявлении МВБ, опубликованном в микроблоге Twitter. Министр внутренней безопасности был осведомлен об инциденте.
DHS Statement: pic.twitter.com/lrZAYL4D6h— Homeland Security (@DHSgov) 19 мая 2017 г.