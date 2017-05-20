Венесуэльские власти возмутились агрессией со стороны США

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Власти Венесуэлы выступили в пятницу с жестким заявлением в связи со словами президента США Дональда Трампа в отношении ситуации в стране, подчеркнув, что Вашингтон перешел все возможные границы в своей агрессии.

Ранее США ввели санкции против председателя и семи членов Верховного суда Венесуэлы, а президент Трамп сказал, что его страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле.

"Венесуэла категорически отвергает заявления президента США Дональда Трампа от 18 мая 2017 года в рамках его двусторонней встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Вашингтоне. Агрессия президента Трампа против венесуэльского народа, правительства и государственных институтов перешла все границы", — говорится в зачитанном по национальному телевидению министром связи и информации Эрнесто Вильегасом заявлении властей страны.

По мнению Каракаса, высказывания Трампа являются абсурдными. "В его стране (США) в ужасной форме, систематически и массово нарушаются права человека", — говорится в сообщении. Венесуэльское правительство также высказало сожаление, что новый президент США продолжил ту же повестку дня в отношении Венесуэлы, что и его предшественники Джордж Буш и Барак Обама.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь оппозиция протестует против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 45 человек.