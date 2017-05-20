Мексика рассчитывает остаться не только союзником, но и хорошим соседом США

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил в пятницу уверенность в сохранении хороших отношений с США на фоне ситуации с пересмотром соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

"Отталкиваясь от соглашений и конкретных результатов, мы сможем остаться не только союзниками, но и хорошими соседями", — заявил Пенья Ньето в ходе церемонии награждения учащихся и профессоров Национального политехнического института Мексики.

По словам главы государства, официальный Мехико с удовлетворением встретил известие о начале в США процесса, связанного с диалогом относительно NAFTA. "Через диалог и переговоры Мексика будет искать возможность актуализировать этот важный трехсторонний инструмент, уверен, что его модернизация принесет благо нашей стране и всему региону Северной Америки", — сказал Пенья Ньето.

Соглашение NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.