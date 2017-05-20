Мексика рассчитывает остаться не только союзником, но и хорошим соседом США

МЕХИКО, 20 мая – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил в пятницу уверенность в сохранении хороших отношений с США на фоне ситуации с пересмотром соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.
"Отталкиваясь от соглашений и конкретных результатов, мы сможем остаться не только союзниками, но и хорошими соседями", — заявил Пенья Ньето в ходе церемонии награждения учащихся и профессоров Национального политехнического института Мексики.
Соглашение NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.