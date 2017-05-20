Трамп предложил сенату сохранить Данфорда на посту главы комитета начштабов

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сохранил свою должность, президент предложил кандидатуру на обсуждение сената, сообщила пресс-служба Пентагона.

"Генерал морской пехоты Джозеф Данфорд вновь номинирован на пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Он занимает этот пост с сентября 2015 года", — сообщила пресс-служба Пентагона со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

По информации ведомства, на пост заместителя предложен действующий заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов ВС Пол Сельва.

Объединенный комитет начальников штабов ВС США, который входит в структуру Пентагона и обеспечивает президента и министра обороны экспертной оценкой по оборонным вопросам, объединяет семь высокопоставленных военных. Председатель объединенного комитета начальников штабов, согласно конституции, является самым высокопоставленным военным в американской армии и главным военным советником президента.