Трамп предложил сенату сохранить Данфорда на посту главы комитета начштабов

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сохранил свою должность, президент предложил кандидатуру на обсуждение сената, сообщила пресс-служба Пентагона.
"Генерал морской пехоты Джозеф Данфорд вновь номинирован на пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Он занимает этот пост с сентября 2015 года", — сообщила пресс-служба Пентагона со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Объединенный комитет начальников штабов ВС США, который входит в структуру Пентагона и обеспечивает президента и министра обороны экспертной оценкой по оборонным вопросам, объединяет семь высокопоставленных военных. Председатель объединенного комитета начальников штабов, согласно конституции, является самым высокопоставленным военным в американской армии и главным военным советником президента.