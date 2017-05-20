На юге Ливии более 140 человек стали жертвами атаки на авиабазу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Представитель ливийской национальной армий под командованием Халифы Хафтара Ахмад Аль-Месмари заявил, что по меньшей мере 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны, сообщает агентство Франс Пресс.
По его словам, среди жертв атаки также были мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.
Ранее сообщалось, что глава правительства национального согласия Ливии Фаез ас-Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси из-за атаки на авиабазу на юге страны.
По информации Sky News Arabia, в результате атаки союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города Брак-аш-Шати, в четверг погибло свыше ста человек.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.