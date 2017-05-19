Отец Романа Селезнева рассказал о его этапировании

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Отец осужденного в США за кибермошенничество Романа Селезнева, депутат Госдумы Валерий Селезнев, рассказал РИА Новости подробности этапирования сына.

Гражданин России Роман Селезнев, ранее осужденный судом в штате Вашингтон на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, вновь предстал перед судом в США, на этот раз в штате Джорджия, сообщил минюст.

"Это, по всей видимости, простая формальность (сообщение о начале процесса), потому что его переводили в течение достаточно долгого времени, мучительно… Такая система перевода для тех, кого они хотят подвергнуть какому-то насилию… Он мне звонил из промежуточной, пересылочной тюрьмы один раз и сообщил, что его перевозят следующим образом: скованы руки в наручники, ноги — в наручники, либо в какие-то другие сковочные приспособления — я так и не понял, потому что он был в очень подавленном состоянии. Это еще не все: затем руки скованы к скованным ногам… Это продолжалось несколько дней", — сказал Валерий Селезнев РИА Новости.

Депутат добавил, что в пятницу он узнал о том, что его сына доставили в штат Джорджия, но еще не общался с ним. "Я связь могу иметь, только когда он мне звонит, потому что у меня нет возможности (связываться)", — пояснил Селезнев.