Явка на выборах президента Ирана составила около 70%

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Явка на выборах президента Ирана составила порядка 70%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД страны.

По данным МВД, на президентских выборах проголосовали 40 миллионов человек, что составляет порядка 70% всех зарегистрированных избирателей.

Ранее сообщалось о закрытии избирательных участков и начале подсчета голосов.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.