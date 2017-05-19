Белый дом: Коми политизировал расследование по "вмешательству" РФ в выборы

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Белый дом обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в излишнем политизировании расследования о "связях" президента США Дональда Трампа и его избирательной кампании с Россией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на комментарий Белого дома по поводу недавних публикаций в СМИ.
Ранее, в частности, газета New York Times со ссылкой на документы со встречи Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова написала, что американский президент назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком". Также по данным газеты, Трамп пожаловался, что Коми сильно давил на него из-за России, но "с этим покончено.
Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении экс-советника президента, Майкла Флинна. В США многие расценили подобную информацию как давление на ФБР и "воспрепятствование правосудию".
Кроме того, ФБР расследует и другие контакты Флинна с российскими представителями.