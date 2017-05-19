В Каире в годовщину катастрофы над Средиземным морем открыли памятный знак

Памятный знак открыли в аэропорту Каира в годовщину катастрофы над Средиземным морем

Памятный знак открыли в аэропорту Каира в годовщину катастрофы над Средиземным морем

КАИР, 19 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Памятный знак открыли в пятницу в Каирском международном аэропорту в годовщину катастрофы пассажирского самолета А320 компании EgyptAir, потерпевшего крушение год назад над Средиземным морем, говорится в распространенном заявлении министерства гражданской авиации Египта.

"В память были зажжены свечи и возложены цветы к мемориальному знаку, установленному в аэропорту Каира к годовщине. На церемонии присутствовали семьи погибших", — говорится в документе.

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от города Александрия.

После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар. В распространенном 15 декабря прошлого года заявлении египетской комиссии по расследованию катастрофы говорится, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ.