СМИ узнали секретный план французских властей на случай победы Ле Пен

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ряд высокопоставленных представителей руководства Франции подготовили секретный план на случай победы Марин Ле Пен на президентских выборах, пишет издание L'Obs со ссылкой на анонимные источники.

План не имел названия и не был изложен в письменной форме. Его целью было не допустить нестабильности и серьезных происшествий в случае победы Ле Пен на выборах президента Франции. "Главным приоритетом было сохранить мир в обществе при полном соблюдении всех конституционных требований", — рассказал L'Obs один из источников, имеющих отношение к плану.

Составители плана опасались масштабных волнений в случае победы Ле Пен. Французские правоохранительные органы перед вторым туром выборов предупреждали о возможных столкновениях с толпой, говорится в статье.

Согласно плану, премьер-министр страны Бернар Казнев в случае победы Ле Пен не ушел бы в отставку и с помощью парламента был бы готов к борьбе с ожидаемым кризисом. Подобный шаг противоречил бы сложившейся традиции, но не конституции страны, так как президент может самостоятельно назначать, но не смещать премьера, напоминает издание. При этом лица из окружения Казнева еще в апреле "не исключали" подобного сценария, напоминает газета Le Figaro . Таким образом, данный план не был направлен на отстранение Ле Пен от власти, а лишь являлся ответом на возможность кризиса в стране в случае победы кандидата от "Национального фронта".

Президентские выборы во Франции прошли в два тура 23 апреля и 7 мая, победу на них одержал кандидат от движения "Вперед" Эммануэль Макрон.