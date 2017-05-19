МВД Ирана в третий раз продлило время голосования на выборах

Люди возле избирательного участка в городе Кум, Иран

Люди возле избирательного участка в городе Кум, Иран

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Ирана в третий раз — еще на час — продлило время голосования на проходящих в пятницу в стране выборах, говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению, министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани продлил голосование на выборах президента Ирана и выборах в городские советы до 23.00 (21.30 мск).

Ранее МВД продлевало время голосования сначала с 18.00 до 20.00 по местному времени (с 16.30 до 18.30 мск — ред.), потом еще на два часа, отмечая высокую избирателей явку на выборах.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.