Селезнев вновь предстал перед судом в США по обвинению в кибермошенничестве

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин России Роман Селезнев, ранее осужденный судом в штате Вашингтон на 27 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, вновь предстал перед судом в США, на этот раз в штате Джорджия, сообщило в заявлении министерство юстиции США.

"Роман Селезнев из Владивостока в России предстал перед судом по федеральным обвинениям в кибермошенничестве, связанным со взломом и кражей банковских данных в 2008 году у процессинговой компании RBS Worldpay, расположенной в Атланте, штат Джорджия. Селезневу были предъявлены обвинения федеральным жюри в этом штате 22 декабря 2014 года", — говорится в заявлении.

Федеральный прокурор по северному округу Джорджии Джон Хорн заявил, что хакеры похитили более 9 миллионов долларов из 2100 банкоматов. Селезнев, по утверждению прокурора, получил с этой операции 2 миллиона долларов.

Селезневу также предъявлены обвинения в штате Невада.

Россиянин, которому 32 года, был признан присяжными виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года и приговорен в апреле к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти три миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.