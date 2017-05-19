Клинтон перед дебатами с Трампом репетировала, как уклониться от объятий

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидат демократов на президентских выборах Хиллари Клинтон перед дебатами с республиканцем Дональдом Трампом репетировала, как уклониться от его объятий, свидетельствует видео, которое распространил экс-помощник Клинтон Филипп Райнс.

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice…



A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa — Philippe Reines (@PhilippeReines) 19 мая 2017 г.

​На видео видна репетиция дебатов с Клинтон и актером, изображающим Трампа. Клинтон в начале дебатов идет к "Трампу" с протянутой рукой, тот раскрывает объятья и бежит ей на встречу. Клинтон отстраняется от "Трампа" жестом и пытается уйти, но тот догоняет ее, хватает за плечи и два раза целует в голову. На заднем плане слышен смех помощников Клинтон. "Мой любимый момент из подготовки к дебатам", — написал Райнс.

Один из пользователей Twitter спросил Райнса, действительно ли на видео изображена Клинтон. "Она самая, во плоти", — ответил Райнс.

Сама Клинтон ретвитнула это видео с подписью: "Я сегодня разразилась смехом, увидев это видео. Надеюсь, оно сделает приятным ваш день".

Во время дебатов Клинтон и Трамп неоднократно демонстративно отказывались от рукопожатия. Объятий между ними не было. Клинтон проиграла выборы Трампу в ноябре прошлого года.

Тема "объятий Трампа" уже второй раз за день всплывает в информационном пространстве США. Ранее друзья экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом, сообщили газете Hill, что Коми было "отвратительно", когда Трамп прилюдно обнял его на публичном мероприятии.

Comey was "disgusted" when Trump hugged him in public https://t.co/r1GKxrGXNJ pic.twitter.com/W3tUAvqJni — The Hill (@thehill) 19 мая 2017 г.

​