Контрразведка ФРГ получила новые данные о правоэкстремистах в бундесвере

БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. После случая с офицером Франко А. военная контрразведка ФРГ получила большое количество уведомлений о находящихся в рядах бундесвера солдат с правоэкстремистскими убеждениями, заявил глава контрразведки Кристоф Грамм.

"Мы получаем в настоящее время больше количество уведомлений о солдатах с правоэкстремистскими убеждениями. Но я должен сказать, что эти уведомления разного качества. О некоторых мы уже знаем, другие еще необходимо проверить", — заявил Грамм в интервью еженедельнику Spiegel.

Он отметил, что на протяжении последних лет в контрразведке обсуждали возможность существования в вооруженных силах правоэкстремистской сети.

"Больше всего вызывает озабоченность, что мы могли нечто подобное просмотреть. Тем не менее, пока мы не выявили подобные сети", — сказал он, добавив, что ведомство проверит точно, "не было ли упущений в прошлом".

По словам Грамма, в будущем для предотвращения подобных инцидентов в контрразведке планируют предоставлять военным больше информации о том, по каким критериям они могут определить, что их сослуживец радикализован, и когда об этом необходимо сообщить.

"Никто не рождается экстремистом, это процесс. Мы как военная контрразведка должны помочь военным лучше распознать начало этого процесса", — заключил Грамм.

Ранее немецкие правоохранители арестовали двух офицеров бундесвера, которых подозревают в подготовке теракта из правоэкстремистских убеждений. На квартире их сообщника, студента из города Оффенбах, были обнаружены боеприпасы, похищенные из воинской части.

Один из арестованных, 28-летний старший лейтенант Франко А., незадолго до ареста приобрел в Австрии пистолет. В ходе обысков следователи обнаружили инструкцию о том, как собрать бомбу, сообщил еженедельник Spiegel. Согласно данным следствия, Франко А. также незаконно получил статус беженца в миграционной службе, представившись выходцем из Сирии. Немецкие СМИ предположили, что это было сделано в целях получения доступа к беженцам для организации теракта.