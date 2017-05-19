Евродепутат ответил на требование Порошенко не пускать членов ЕП в Донбасс

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Евродепутат Жан-Люк Шаффхаузер в эфире Sputnik France прокомментировал желание Петра Порошенко запретить членам Европарламента ездить в Крым и Донбасс. Об этом украинский лидер ранее просил главу Европарламента Антонио Таяни.

"Никто не сможет мне, народному избраннику, помешать поехать в Донбасс, если мне захочется поехать в Донбасс", — заявил Шаффхаузер. Он также выразил обеспокоенность невыполнением Минских соглашений киевскими властями, отметив, что для урегулирования конфликта необходим диалог между сторонами конфликта.

Минские соглашения предусматривают реформы, например, сохранение финансовых потоков между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Украиной, выплату пенсий гражданам неподконтрольных Киеву регионов, напомнил Шаффхаузер. Он подчеркнул важность того, чтобы на полном соблюдении Минских соглашений настаивали члены Совбеза ООН.

По мнению евродепутата, Украина сегодня является орудием, используемым для раскола Европы. "Европа сама толкает себя к погибели. Мы должны вернуться за стол переговоров", — подвел итог Шаффхаузер.