Генпрокурор Бразилии заявил, что президент мешал расследованию о коррупции

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано заявил, что глава государства Мишел Темер пытался помешать антикоррупционному расследованию, передает агентство Франс Пресс.

Как отмечает агентство, генпрокурор сообщил, что Темер был среди лиц, которые пытались помешать развитию расследования" под названием "Автомойка", направленного против коррупции.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку. Представляющие социалистическую партию министры обороны и культуры Бразилии уходят в отставку на фоне разразившегося скандала.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

В августе прошло года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.

Крупнейшая бразильская энергетическая компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.