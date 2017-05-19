Мэттис заявил, что коалиция освободила от ИГ* более четырех млн человек

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что коалиция под руководством США и союзные ей силы освободили уже более 4 миллионов человек, живших под властью запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.
США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство"* и оказывают помощь в этой борьбе вооруженным формированиям сирийской оппозиции. Коалиция под руководством США действует в Сирии без согласия законного правительства страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России