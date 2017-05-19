В ООН назвали запрет соцсетей на Украине ограничением свободы общения

ООН, 19 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что во всемирной организации осведомлены о принятых на Украине мерах в отношении интернет-ресурсов.

"В качестве основного принципа мы поддерживаем свободу выражения и выступаем против любых усилий и конкретных шагов в сторону ограничения свободы выражения и свободы коммуникации", — заявил Хак на брифинге в пятницу.