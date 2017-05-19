ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился активизировать борьбу с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщил журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Президент Трамп распорядился, чтобы министерство обороны во главе всех министерств провело подробный пересмотр кампании. Мы подготовили данный доклад, и после пересмотра он приказал проводить усиленную кампанию против ИГ*", — сказал Мэттис. Министр не привел подробностей.

Он не уточнил, идет ли речь о каком-либо особом решении Трампа или о новой инициативе. Белый дом не объявлял о специальных решениях президента США по ИГ*, сам Трамп заявлял, что не собирается заранее рассказывать о своих планах.

* Террористическая организация, запрещенная в России.